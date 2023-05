Manchester United : Antony sera disponible pour la finale de FA Cup

On avait laissé Antony en pleurs lors de sa sortie sur blessure ce jeudi lors de la victoire de son Manchester United contre Chelsea (4-1). Visiblement victime d’une blessure au genou, son entraîneur Erik Ten Hag avait alors annoncé que la blessure de l’ailier brésilien semblait grave, tout en spécifiant qu’il attendait les résultats des tests médicaux pour se prononcer. Ces derniers sont visiblement arrivés.

Interrogé en amont de la rencontre entre les Red Devils et Fulham ce dimanche, le technicien batave s’est voulu rassurant sur la blessure de l’ailier de 23 ans : «Nous avons tous vu comment il s’en est sorti et n’avait pas l’air bien. Mais le premier bilan n’est pas trop mauvais et une bonne opportunité, il est disponible pour la finale de la coupe la semaine prochaine.» Une bonne nouvelle à une semaine de la finale de FA Cup face à Manchester City.

