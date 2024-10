C4 : Chelsea étrille le Panathinaikos, Ikoné porte la Fiorentina, Basaksehir sombre

Après deux soirées consacrées à la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence faisait son grand retour avec dix rencontres programmées à 18h45. Sixième de Premier League, Chelsea se déplaçait sur la pelouse du Panathinaikos. Un match piège pour les hommes d’Enzo Maresca, tombeurs de La Gantoise lors de la première journée. Une rencontre que les Blues allaient cependant parfaitement débuter grâce à Joao Félix, auteur de l’ouverture du score (0-1, 22e). Devant à la pause, la formation londonienne poursuivait son entreprise au retour des vestiaires et faisait logiquement le break. Portés par un grand Mudryk, les Blues doublaient la mise (0-2, 49e) avant de s’envoler au score sur une nouvelle passe décisive de l’Ukrainien pour… Félix (0-3, 55e). En contrôle, Chelsea ajoutait une nouvelle réalisation par l’intermédiaire de Nkunku, buteur sur penalty (0-4, 59e).

Si Pellistri réduisait la marque pour les locaux (1-4, 69e), Chelsea contrôlait la fin de match et s’offrait une nouvelle victoire dans cette C4 version 2024-2025. Dans les autres rencontres de ce début de soirée, la Fiorentina, sauvée par un grand Jonathan Ikoné, a renversé le FC Saint-Gall 1879 (4-2). Les Slovènes du NK Celje ont quant à eux étrillé Basaksehir (5-1). A noter également les victoires de La Gantoise contre Molde (2-1) ou encore des Ecossais de Hearts face à l’Omonia (2-0). En déplacement à Djurgarden, le club portugais du Vitoria Guimaraes a arraché la victoire malgré une entame de match ratée (2-1). Plus tôt, le Vikingur Reykjavik avait surpris le Cercle Bruges (3-1). Au classement et après deux journées, Chelsea est en tête, ex-aequo avec Hearts et le SK Rapid.

Les principaux résultats de 18h45

Panathinaikos 1-4 Chelsea : Pellistri (69e) / Félix (22e, 55e), Mudryk (49e) et Nkunku (59e, sp)

FC Saint-Gall 1879 2-4 Fiorentina : Mambimbi (23e) et Gortler (62e) / Martinez Quarta (50e), Ikoné (54e, 70e) et Gosens (90+4e)

La Gantoise 2-1 Molde : Fadiga (24e) et Brown (90+5e) / Daehli (78e)

NK Celje 5-1 Basaksehir : Svetlin (5e), Brnic (30e), Seslar (34e) et Kucys (51e, 77e) / Pelkas (75e)

Djurgarden 1-2 Vitoria Guimaraes : Stensson (62e) / Manu (58e) et Santos (79e)

APOEL 0-1 Borac Banja Luka : Savic (63e)

Hearts 2-0 Omonia : Forrest (16e), Spittal (23e)