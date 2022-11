Real Madrid : la révélation de Karim Benzema sur Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Karim Benzema et Zinedine Zidane, c'est une belle histoire entre deux des plus grands talents français ayant pu entretenir une relation solide au Real Madrid, entre 2016 et 2018 puis 2019 et 2021. Au cours d'un live Twitch en compagnie du youtubeur lyonnais Zack Nani, le Ballon d'Or 2022 a révélé ce que le champion du monde 1998 attendait de lui à chaque match lorsqu'il entraînait les Merengues.

« Zizou, pour qu'il soit content de mon match, il fallait que je touche un maximum de ballons, tout simplement. Ce n'était même pas "va marquer trois buts". Il me disait "quand je vois que tu touches un maximum de ballons, je sais que tu vas faire un grand match". Parce qu'il savait que j'allais avoir de l'influence », a ainsi confié KB9 sur ZZ. De quoi donner des idées à Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 ?