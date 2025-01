Liverpool n’a pas l’intention de vendre Darwin Nunez

De plus en plus poussé sur le banc cette saison, depuis la prise de fonction d’Arne Slot, Darwin Nunez conserve malgré tout un statut important à Liverpool. Ses entrées sont souvent saluées même si sa maladresse face au but est toujours un défaut dans son jeu. Cette saison, il est à 6 buts et 4 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues.

Les Reds restent satisfaits de celui qui a été recruté de Benfica 85 M€ à l’été 2022 et ne comptent pas s’en séparer. A Bola révèle qu’Al-Nassr est intéressé par ses services mais il n’est absolument pas question d’un départ. Nunez (25 ans) possède un rôle trop important dans l’effectif pour le perdre cet hiver.