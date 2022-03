Nice à la lutte pour un défenseur central américain

La MLS est un championnat qui monte en puissance et qui possède de nombreux jeunes talentueux. L'un d'entre eux est défenseur central à Montréal. D'origine serbe, Djordje Mihailovic est un Américain né en 1998. La saison dernière en MLS, il comptait 4 buts et 14 passes décisives en 35 rencontres. Des statistiques rares pour un défenseur central.

Son contrat expire en décembre 2023, mais il pourrait quitter le Canada avant cette date, car il est suivi par des clubs de différents championnats européens. L'OGC Nice serait intéressé, afin d'anticiper la succession de Dante, qui vient de prolonger d'un an, mais n'est pas seul sur le dossier. Deux autres clubs français seraient également sur le coup, sans que leur identité soit dévoilée. En Italie, ce sont l'AS Rome, Bologne et l'Atalanta qui sont intéressés, tandis qu'en Angleterre, Leeds, Everton et Newcastle le suivraient également. Enfin, en Allemagne le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen gardent un œil sur le joueur selon CalcioMercato.