15 pépites à suivre cette saison en Major League Soccer

À l'image du transfert record de Ricardo Pepi pour Augsbourg ou des transferts comme ceux de George Bello (Arminia Bielefeld) et Cole Bassett (Feyenoord) encore cet hiver, le football nord-américain s'exporte bien. Cela se ressent aussi avec la montée en puissance des sélections américaines et canadiennes. Piochant aussi beaucoup en Amérique du Sud et notamment en Argentine, la MLS gagne en puissance et de nombreux jeunes talents sont en train d'émerger.

Les talents sud-américains

Thiago Almada (20 ans/Argentine/Atlanta United)

Alors lui, on l'attendait même débarquer directement en Europe. Dans les petits papiers de Marseille l'été dernier où il a été très proche de rejoindre la Côte d'Azur, il a finalement rallié le club d'Atlanta United. Un choix compréhensible tant l'équipe qui se produit dans le magnifique écrin du Mercedes-Benz Stadium s'est spécialisée dans la valorisation de joueurs sud-américains. Miguel Almiron (Newcastle) et Josef Martínez (toujours au club) en sont des symboles de réussite. Arrivé contre un chèque de 14,5M€, l'ancien du Velez Sarsfield devra faire son trou et s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs du championnat afin d'espérer entrevoir une aventure européenne.

Facundo Torres (21 ans/Uruguay/Orlando)

Gros coup du mercato hivernal également, Facundo Torres est arrivé du club de Peñarol à Orlando moyennant quasiment 7 millions d'euros. L'ailier gauche uruguayen qui compte 10 capes avec la Celeste reste sur une saison accomplie (10 buts et 8 offrandes en 33 matches et il a acquis le titre de champion d'Uruguay en 2021. Ainsi, le natif de Montevideo semble avoir choisi le bon moment pour passer à l'étape supérieure. Déjà conquérir la MLS en performant avec Orlando City puis essayer d'aller en Europe fort de ses performances. Percutant et efficace, en plus de jouir d'un statut d'international avec son pays, il risque d'être l'une des attractions de ce championnat 2022.

Talles Magno (19 ans/Brésil/New York City)

Aussi réputé pour ses prospections en Amérique du Sud, New York City, club du City Football Group a déniché une pépite avec Talles Magno. Le jeune brésilien qui était dans le viseur de Liverpool, Séville, la Lazio, le Bayer Leverkusen, Benfica et notamment le Paris Saint-Germain a finalement décidé de passer du côté de la MLS pour s'aguerrir avant de tenter sa chance en Europe. L'ailier gauche de 19 ans, qui est arrivé en mai dernier, avait marqué 3 buts en 18 matches pour ses débuts. Cette fois, il semble en jambes avec deux buts en Ligue des Champions de la Concacaf contre les Costariciens de Santos de Guápiles. Désormais titulaire, il aura un meilleur champ d'expression pour cette saison 2022 du côté de la grande pomme.

Brian Rodríguez (21 ans/Uruguay/Los Angeles FC)

Prêté en seconde partie de saison 2020/2021 à Almeria, Brian Rodríguez était revenu la queue entre les jambes du côté de Los Angeles FC (4 buts et 3 offrandes en 15 matches). L'ailier droit international uruguayen (17 capes, 3 buts) qui est arrivé à l'été 2019 de Peñarol contre 10,5 millions d'euros va devoir confirmer que son échec espagnol n'était qu'un départ prématuré. Mieux à partir de l'été dernier et son retour aux États-Unis, Brian Rodríguez sera l'un des leaders du club californien qui visera le titre en Major League Soccer.

Alan Velasco (19 ans/Argentine/Dallas)

Dans le viseur de Lille, mais aussi de Monaco, de l'Olympique Lyonnais, Newcastle ou encore de Brighton, Alan Velasco a opté pour la Major League Soccer pour se développer un peu plus. Arrivé en février à Dallas contre 6,36 millions d'euros, l'allier gauche de 19 ans reste sur une saison à 2 buts et 7 offrandes en 43 matches. Joueur de poche (1m67) capable d'évoluer en tant que milieu offensif, le natif de Quilmes a été un des gros coups du dernier mercato hivernal en MLS. Devant encore se montrer un peu plus efficace face au but, il va pouvoir affiner son jeu avant de rêver d'autres horizons. Dallas s'attend à le faire devenir impitoyable.

Des internationaux américains en puissance

Cade Cowell (18 ans/États-Unis/San José)

Alors que Ricardo Pepi est la pépite offensive américaine au poste de numéro 9, un autre joueur va pouvoir revendiquer ce statut. Il s'agit de Cade Cowell. Même s'il a été utilisé à un surprenant rôle de piston pour la reprise du championnat contre les New York Red Bulls (défaite 3-1), le buteur des San José Earthquakes sort d'une belle saison avec 5 buts et 5 passes décisives en 33 matches. Déjà capé à une reprise avec les États-Unis lors d'un amical contre la Bosnie (1-0), le joueur né en Californie représente l'avenir de son pays. Avec en ligne de mire le mondial au Qatar dans huit mois, Cade Cowell va devoir confirmer sa belle saison dernière.

Jesús Ferreira (21 ans/États-Unis/Dallas)

Né en Colombie, Jesus Fereira est le fils de David Ferreira, un international colombien vainqueur de la Copa América 2001, seule compétition majeure remportée par les Cafeteros dans leur histoire. Comme son jeune frère Santiago (17 ans) qui est encore à un niveau universitaire, Jesús a fait ses classes d'âge à Dallas, l'académie américaine la plus prestigieuse. Le milieu offensif reste sur une saison folle avec 8 buts et 8 caviars en 27 matches de championnat et a même fait son trou en sélection où il compte déjà 2 buts et 4 offrandes en 27 matches. Bien parti pour faire partie du voyage au Qatar avec la sélection américaine, il va devoir confirmer le précédent exercice et l'Europe devrait vite lui tendre les bras.

Paxten Aaronson (18 ans/États-Unis/Philadelphie)

Dans la famille Aaronson je demande le petit frère. Alors que son grand frère Brenden cartonne avec le Red Bull Salzbourg (5 buts et 9 passes décisives en 30 matches), Paxten pointe le bout de son nez. International U20, le joueur de 18 ans est lui aussi un pur talent de Philadelphia Union comme son ainé. Auteur de 3 buts en 16 matches la saison dernière, celui qui évolue également comme milieu offensif entend marcher dans les pas de son frère. Bien parti pour suivre ce chemin, son objectif sera avant tout de s'installer comme titulaire au sein de l'équipe basée en Pennsylvanie.

Caden Clark (18 ans/États-Unis/NY Red Bulls)

Lui dispose déjà d'un pied hors de l'Europe puisqu'il appartient au RB Leipzig. De nouveau prêté jusqu'en décembre prochain compte tenu de la forte concurrence au sein du club allemand, Caden Clark reste sur une saison probante avec 4 buts et 3 offrandes en 25 matches de MLS. Le milieu de terrain offensif de 18 ans qui a débuté sur le banc lors de la première journée contre les San José Earthquakes, s'est fendu déjà d'une première passe décisives. Toujours en apprentissage, le natif de Medina va pouvoir régler certains défauts avant de tenter réellement sa chance en Bundesliga.

Auston Trusty (23 ans/États unis/Colorado Rapids)

Comme Caden Clark, il va vite rejoindre l'Europe puisqu'il vient d'être acheté par Arsenal qu'il rejoindra en juillet prochain. Défenseur central solide, Auston Trusty n'est pas encore international malgré deux convocations à son compteur, mais il risque de le devenir s'il continue ainsi. Valeur sûre du championnat avec les Colorado Rapids, Auston Trusty doit profiter de cet exercice comme d'une initiation pour se battre pour une place du côté des Gunners. La mission s'annonce compliquée, mais il va pouvoir encore profiter pendant quelques mois d'un championnat qui lui réussit plutôt bien.

Moses Nyeman (18 ans/États-Unis/DC United)

Actuellement aux portes de la sélection américaine, Moses Nyeman est une des belles surprises de la saison dernière avec DC United. Utilisé à 19 reprises, le milieu défensif de poche (1m65) s'est établi au sein de l'équipe de Washington. Devant désormais confirmer de manière durable pour rejoindre une sélection où les places valent cher, le joueur de 18 ans va devoir être plus consistant sur la durée. Pour autant, le talent est certain et cette année encore, il devrait faire valoir ses qualités de récupérateur.

Obed Vargas (16 ans/États-Unis/Seattle)

Oui il est né en 2005 et il est déjà titulaire depuis le début de la saison à Seattle. Après une belle saison avec Tacoma Defiance, soit la réserve de Seattle qui évolue en MLS Next Pro (troisième niveau de la pyramide nationale du football américain), Obed Vargas prend déjà ses aises. Déjà international américain U20, il fait preuve d'une belle maturité malgré ses 16 ans. Considéré comme un des plus gros talents de son pays, son évolution sera clairement à surveiller. Modèle de précocité, on n'a pas fini d'entendre parler de ce milieu relayeur à qui on ne parle pas d'âge.

D'autres talents étrangers

Jahkeele Marshall-Rutty (17 ans/Canada/Toronto)

Notamment mis à l'essai par Liverpool et Arsenal, l'ailier canadien Jahkeele Marshall-Rutty est à l'image de la jeunesse montante de son pays, un élément très prometteur. Plus jeune joueur appelé par sa sélection (pas encore utilisé), ce petit profil explosif (1m65) sort d'une belle première saison (12 apparitions, 2 offrandes) où il a pu mettre ses qualités en exergue. Déjà amené à quitter l'Amérique du Nord peu après ses 18 ans, il est vu comme un élément dont le potentiel est du calibre d'Alphonso Davies et Jonathan David. Cette saison en MLS, il aura davantage l'occasion de se montrer avant d'envisager un transfert en Europe.

Julián Araujo (20 ans/Mexique/Los Angeles Galaxy)

Optant pour la sélection mexicaine récemment, Julián Araujo est connu depuis un moment aux États-Unis. Le latéral droit des Los Angeles Galaxy dispose d'un apport offensif énorme et ses 6 offrandes en 32 matches la saison dernière sont là pour en témoigner. Des clubs italiens comme l'Inter Milan ou encore la Juventus sont déjà venus aux nouvelles pour un joueur qui semble gagner en consistance. Comme beaucoup de joueurs de cette liste, il tentera de bénéficier de l'exposition de la Coupe du monde 2022 avec le Mexique pour s'offrir un transfert en Europe. En attendant, il progresse et se développe en Californie.

Efraín Álvarez (19 ans/Mexique/Los Angeles Galaxy)

Situation similaire pour son jeune coéquipier Efraín Álvarez d'un an son cadet. Optant récemment pour la Tri, le milieu offensif reste sur une belle saison en Californie avec 2 buts et 3 offrandes en 26 matches. Titulaire, mais pas encore indiscutable avec son club, celui qui est né à Los Angeles va devoir affirmer un peu plus son statut. Son efficacité et sa consistance sur l'intégralité d'une rencontre seront des axes de progression sur lesquels il va devoir travailler.

Des joueurs de plus en plus jeunes

À noter que de plus en plus de joueurs très jeunes viennent d'obtenir un contrat professionnel. Axel Kei a signé du côté du Real Salt Lake alors qu'il n'avait que 14 ans et 15 jours et le record a été rapidement battu. Maximo Carrizo a signé professionnel avec New York City lundi 28 février alors qu'il venait de fêter ses 14 ans. Son coéquipier Christian McFarlane qui n'a que 15 ans évolue aussi dans la franchise new-yorkaise. Ces trois jeunes ne devraient pas jouer ou alors quelques entrées en fin de saison, mais ils témoignent de la volonté de la MLS de pousser pour avoir de plus en plus de jeunes éléments.