Thiago Almada enfin à l'Atlanta United !

Un dossier interminable. Pisté privilégiée de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato d'été, le milieu offensif argentin Thiago Almada avait finalement donné son accord à l'Atlanta United, franchise de MLS qu'il devait rejoindre à l'issue de la saison argentine. Alors que Vélez avait officialisé le transfert de son prodige de 20 ans au début du mois de décembre, le club nord-américain s'était empressé de répliquer en démentant l'information. Question de timing.

Deux mois plus tard, moment choisi par l'AUFC pour officialiser le transfert, évalué à 16 millions de dollars américains (14 M€). «Atlanta United a annoncé aujourd'hui avoir signé Thiago Almada du Club Atlético Vélez Sarsfield de la première division argentine pour un contrat jusqu'en 2025. Almada sera un joueur désigné (designated player) et occupera une place sur la liste internationale en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) et son Visa P-1», a déclaré la franchise.