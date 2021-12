Atlanta United dément avoir acquis Thiago Almada !

Un feuilleton qui dure et qui ne semble pas prêt de s'arrêter ! Piste privilégiée de l'Olympique de Marseille l'été dernier, Thiago Almada avait finalement donné sa priorité à Atlanta United, franchise de MLS qu'il devait rejoindre à l'issue de la saison argentine, en ce mois de décembre. Mais alors qu'hier soir son club de Vélez Sársfield a publié un communiqué annonçant le départ de l'Espoir argentin, direction les Etats-Unis, Atlanta United a répondu et fait part de son étonnement.

La suite après cette publicité

«Nous avons vu des informations concernant Thiago Almada. Nous ne nous sommes pas engagés à acquérir le joueur pour le moment ; nous pouvons confirmer que nous conservons une option exclusive de transfert définitif du joueur. L'option s'étend jusqu'en 2022. Nous ne ferons aucun autre commentaire sur le joueur pour le moment,» a déclaré le club qui a terminé 5e de Conférence Est cette année. Il faudra donc patienter avant de voir le milieu offensif droitier de 20 ans rejoindre Atlanta. À moins que...

We have seen reports about Thiago Almada. We have not committed to acquiring the player at this time; we can confirm that we retain an exclusive option to permanently transfer the player. The option extends into 2022. We will have no further comment on the player at this time.