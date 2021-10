Canada : Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, une génération dorée qui arrive déjà à maturité

Si le Canada est une place forte du football au niveau féminin et a remporté les Jeux Olympiques cet été contre la Suède (1-1, 3-2 aux TAB), la situation est différente chez les hommes. Actuellement 51e au classement FIFA, son meilleur rang, le Canada n'a gagné la Gold Cup à seulement deux reprises, en 1985 et 2000. Face au Mexique et aux États-Unis, difficile d'exister. Surtout que depuis quelques années, des équipes d'Amérique Centrale et des Caraïbes ont de meilleurs résultats. Qualifié une seule fois pour la Coupe du monde en 1986 où il aura terminé dernier d'un groupe réunissant l'Union Soviétique, la France et la Hongrie, le Canada n'aura plus pris part à la compétition. Depuis, le Costa Rica, la Jamaïque, Trinité et Tobago, le Honduras et le Panama ont au moins obtenu un ticket sans que le pays à la feuille d'érable n'arrive à obtenir un accessit.

La dynamique est cependant positive depuis quelques années. Quart de finaliste de la Gold Cup 2019, demi-finaliste en 2021, le Canada obtient de meilleurs résultats et s'est frayé une place dans les 8 meilleures équipes de la CONCACAF. De facto, elle a la possibilité d'aller à la Coupe du monde 2022 si elle termine à l'une des trois premières places ou si elle termine quatrième et gagnera son ticket si elle bat le représentant de la confédération asiatique. Après 4 journées et juste avant d'affronter la Jamaïque cette nuit, le Canada pointe à la troisième place et se montre toujours invaincu. Les Rouges ont d'ailleurs eu un calendrier compliqué jusque-là et ils ont réussi à tenir les États-Unis (1-1) et le Mexique (1-1) en échec. Accrochés par le Honduras (1-1) et disposant du Salvador (3-0), les Canadiens jouent donc ce soir contre la Jamaïque puis défieront le Panama jeudi. L'occasion est belle pour prendre le large et continuer de se rapprocher d'une qualification historique.

Des jeunes talentueux

S'affirmant récemment comme la troisième puissance footballistique de la CONCACAF et profitant du déclin du Costa Rica, le Canada sait qu'il dispose d'une opportunité énorme : «je pense que les antécédents de certaines de leur trajectoire ont été la capacité de représenter leur pays à un jeune âge. Je pense que beaucoup de ces joueurs ont été propulsés sous les projecteurs en raison de leurs performances dans les Gold Cups. Je pense que cela a été un grand mantra pour nous tous. Nous avons cherché à trouver de jeunes talents, leur permettant d'utiliser l'équipe nationale comme tremplin et ils ont fini par migrer (vers l'Europe ndlr) jeunes, puis acquérir ces expériences jeunes», a récemment expliqué à ESPN le sélectionneur John Herdman. Coach de l'équipe féminine entre 2007 et 2017, l'homme de 46 ans a pris en main l'équipe nationale en janvier 2018 et a immédiatement rajeuni l'équipe pour valoriser au plus vite les grands talents locaux.

Parmi eux, on pense tout de suite à la fusée du Bayern Munich Alphonso Davies (20 ans) qui est déjà peut-être le meilleur latéral gauche du monde. Évoluant plus haut en sélection, cet ailier de formation dispose déjà de 25 capes avec le Canada (9 buts) et s'affirme comme un patron. Un peu plus vieux, Cyle Larin (26 ans) brille à Besiktas en tant qu'ailier. Victime d'une blessure et absent du rassemblement, il compte 20 buts en 42 capes et forme un joli trio avec le Bavarois et Jonathan David. Le Lillois de 21 ans a lui aussi une belle expérience du haut de ses 15 buts en 18 sélections. Très complémentaires et talentueux, les trois hommes doivent amener la folie et le talent pour porter cette sélection. En outre, le Canada dispose d'un autre ailier talentueux avec Liam Millar (22 ans) qui évolue au FC Bâle et qui fait partie du futur des Canucks.

En plus, certains joueurs d'expériences apportent aussi leur touche avec Milan Borjan (31 ans/Étoile Rouge), Junior Hoilett (29 ans/Cardiff), Scott Arfield (30 ans/Rangers) et surtout Atiba Hutchinson (38 ans/Besiktas). Présent depuis 18 ans en sélection, le milieu de terrain a connu de nombreuses générations, mais aucune n'apporte autant d'optimisme que la dernière : «c'est un sentiment différent cette fois-ci, c'est sûr. C'est le bon moment en ce moment pour faire partie de cette équipe, mais évidemment, il y a beaucoup de travail à faire et nous avons un long chemin à parcourir», a expliqué le milieu de Besiktas. À un peu plus de quatre ans d'un mondial à domicile, le Canada se prépare avec beaucoup d'optimisme et il n'y a pas meilleur entraînement que de se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar.