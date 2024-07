Bologne, Arsenal, Bâle… les détails fous de l’opération Riccardo Calafiori !

Les Gunners touchent au but. Convoité par les plus grands cadors européens, Riccardo Calafiori, un temps dans le viseur du Bayer Leverkusen, du PSG ou encore de Chelsea, est en passe de poser ses valises du côté de Londres. Véritable révélation sous les couleurs de Bologne, le défenseur italien de 22 ans sort, par ailleurs, d’un Euro 2024 pour le moins séduisant malgré l’élimination de la Nazionale contre la Suisse (0-2) lors des 8es de finale. Qu’importe. Sur les pelouses allemandes, le natif de Rome a, une nouvelle fois, prouvé toute l’étendue de son talent. Une autorité défensive et une maturité lui offrant même certaines comparaisons flatteuses…

Considéré par certains observateurs comme le nouveau Paolo Maldini, celui qui a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière s’est donc rapidement retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs lors de cette fenêtre estivale. Après une première offre etimée à 47 millions, c’est finalement Arsenal qui devrait rafler la mise et ainsi réaliser un très joli coup. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport revient, à ce titre, sur les détails de l’opération avec des conditions peu ordinaires…

Le FC Bâle va toucher le jackpot !

Selon le célèbre journal au papier rose, le club londonien va ainsi débourser 53 millions d’euros pour recruter l’international italien (5 sélections), qui percevra un salaire annuel de 4 millions d’euros du côté de l’Emirates Stadium. Mais ce n’est pas tout. Le média italien précise que Bologne, 5e de la dernière saison de Serie A, ne touchera pas l’intégralité de cette somme. En effet, lors du transfert de l’Italien l’été dernier, le FC Bâle, son ancien club, avait négocié 50% sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert.

Dès lors, le club suisse, qui avait cédé sa pépite contre 4 millions d’euros, devrait récupérer un peu moins de 25 millions d’euros (24,5M€). Une belle inspiration et un joli coup réalisé par les pensionnaires du Parc Saint-Jacques. Un temps annoncé du côté de la Juventus, comme nous vous le révélions dernièrement, Riccardo Calafiori va lui tenter de poursuivre son ascension express sous le maillot des Gunners et dans l’un des plus grands championnats au monde. Les attaquants de Premier League peuvent déjà trembler : le duo Saliba-Calfiori risque d’en faire pâlir plus d’un…