LdC : Robin Le Normand prévient Kylian Mbappé

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit la Real Sociedad à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous primordial pour le club de la capitale et spécial pour Robin Le Normand (27 ans), français naturalisé espagnol. Le défenseur central, au cours d’un entretien accordé à Marca, a dévoilé les grandes qualités du PSG.

La suite après cette publicité

«Cette année, ils sont en train de montrer que, au-delà de la grande individualité de Kylian, avec lequel ils peuvent gagner des matchs, ils ont des idées très bien intégrées au niveau collectif et que Dembélé est l’un des meilleurs au monde en un contre un, que Kolo Muani travaille comme peu d’autres et qu’il est aussi très bon devant le but, qu’Asensio, comme nous le savons tous, est à un très haut niveau, et je pourrais continuer à citer d’autres joueurs», a étayé le joueur de la Real Sociedad. Mais évidemment, à l’instar d’autres défenseurs avant lui, le fait de jouer contre Mbappé est un challenge à relever. «Il est vrai que j’ai hâte de jouer contre Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde.»

Suivez le match PSG - REAL SOCIEDAD sur RMC SPORT. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.