Manchester United-Leeds United : les compositions officielles

Au lendemain de la défaite 2-0 d'Arsenal face à Brentford, Manchester United accueille le Leeds United de Marcelo Bielsa, à Old Trafford, pour le compte de la 1ère journée de Premier League. Pour ce match, Ole Gunnar Solskjaer aligne un 4-3-3, avec David de Gea comme dernier rempart, derrière une ligne de quatre composée d'Aaron Wan-Bissaka, de Victor Lindelöf, d'Harry Maguire et de Luke Shaw. Ils sont devancés par Paul Pogba, Scott McTominay et Fred, ainsi que par Bruno Fernandes et Daniel James. Devant, c'est Mason Greenwood qui est dans l'axe.

De l'autre côté du terrain, Bielsa articule les siens en 4-2-3-1. Illan Meslier est dans les buts, protégé par Luke Ayling, Pascal Struijk, Liam Cooper et Stuart Dallas. Un cran plus haut, Robin Koch forme un double pivot avec Mateusz Klich. Alors que Raphinha, Rodrigo et Jack Harrison sont en soutien de Patrick Bamford.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Pogba, McTominay, Fred - Fernandes, Greenwood, James

Leeds United : Meslier - Ayling, Struijk, Cooper, Dallas - Koch, Klich - Raphinha, Rodrigo, Harrison - Bamford