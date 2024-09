Al-Rayyan résilie le contrat de Sofiane Boufal d’un commun accord

Le mercato n’est pas vraiment terminé. Même si le marché est fermé en Europe, le marché des transferts est encore ouvert dans de nombreux pays. C’est le cas au Qatar, où Al-Rayyan a décidé de se séparer de Sofiane Boufal ce lundi. En effet, dans un communiqué paru cet après-midi, on apprend que le Marocain de 30 ans a vu son contrat être résilié d’un commun accord :

La suite après cette publicité

«Le club et le joueur Soufiane Boufal sont parvenus à un accord pour résilier le contrat entre les deux parties d’un commun accord. Merci, Soufiane. Nous vous souhaitons bonne chance et succès dans le futur.» Reste à savoir quelle sera la suite pour l’ancien du LOSC et d’Angers.