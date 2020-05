Nice n'est pas seul sur Fabio Abreu

Avec 10 réalisations et 2 passes décisives cette saison, Fabio Abreu (27 ans) est l'un des éléments les plus efficaces de Liga NOS (avec 28,6% de tirs convertis en buts, il possède même le 2e meilleur ratio du championnat derrière Vinicius, ancien Monégasque aujourd'hui à Benfica). L'attaquant de Moreirense, puissant et souvent très bien placé dans la surface adverse, voit donc logiquement plusieurs écuries venir frapper à sa porte.

O Jogo et A Bola ont révélé l'intérêt de l'OGC Nice et Getafe pour l'international angolais. Selon nos informations, les Aiglons sont venus aux informations pour connaître les tenants et aboutissants du dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Lisbonne ne dispose pas de clause libératoire. Outre le Gym et Getafe, des écuries de Dubaï et du Qatar sont également sur le coup.