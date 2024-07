Revivez la victoire de la France U23 face à la République dominicaine U23 !

Merci d’avoir été avec nous pour suivre ce succès étincelant de l’équipe de France olympique, excellente fin de soirée sur Foot Mercato !

Homme du match selon FM : Michael Olise

Fin du match !

Ultra dominatrice de bout en bout, l’équipe de France écrase la République dominicaine grâce à une seconde période de feu et la qualité de ses entrants. Également portés par des doublés d’Olise et Lacazette, les Bleuets enchaînent un deuxième succès en préparation et ont désormais rendez-vous avec le Japon pour leur dernier match avant leur entrée en lice aux Jeux Olympiques.

But de Cherki (7-0, 90e) !

Cherki sollicite un une-deux avec Diouf et accélère sur la droite de la surface, avant de battre le gardien à bout portant.

88e : Locko centre sur la gauche de la surface. Nunez manque sa prise de balle mais les Bleuets ne peuvent prendre leur chance.

86e : Le but est refusé après visionnage des images en raison d’une faute de Diouf au moment de récupérer le ballon !

85e : But de Cherki ! La démonstration française se poursuit. Diouf récupère le ballon haut avant de décaler Cherki sur la gauche de la surface. Le Lyonnais place sa frappe au premier poteau, au sol.

82e : Doué réclame un penalty après un contact sur la gauche de la surface. L’entrant est pris en charge par son équipe médicale pour une douleur au pied gauche.

But d’Akliouche (6-0, 81e) !

Lancé sur la gauche de la surface, Ugochukwu se présente face au gardien mais préfère décaler Akliouche, qui propulse le ballon dans le but vide.

79e : Nunez et Climent sont remplacés par Baez et Jungbauer pour la République dominicaine.

78e : Locko tente de toucher Diouf sur une longue transversale côté droit. Le ballon est trop long et file en touche.

76e : Le jeu est haché depuis plusieurs minutes, même si les Bleuets ne subissent toujours aucune véritable occasion.

74e : Millot et Truffert laissent leur place à Ugochukwu et Locko.

73e : Cherki obtient un bon coup franc dans l’axe après avoir fait la différence sur sa prise de balle.

71e : Chotard est remplacé par Diouf.

70e : Millot retrouve sa place sur la pelouse, alors que Diouf devrait tout de même entrer en jeu.

69e : Cherki tente une combinaison sur coup franc en jouant sur Chotard au sol en retrait. Sa tentative est déviée en corner.

68e : Coupable d’un gros tacle sur Millot en bout de course, Urbaez est aussi averti. Le Français semble souffrir de la cheville droite.

66e : De La Cruz écope du premier carton du match pour une faute survenue quelques secondes plus tôt.

64e : Sildillia s’échappe sur la droite et termine sa chevauchée en poussant trop son ballon dans la surface.

63e : Sur son premier ballon, Doué trouve le poteau après avoir été servi par Cherki sur le côté gauche !

61e : Badé, Kalimuendo, Koné, Olise et Lacazette sont remplacés par Matsima, Doué, Magassa, Cherki et Akliouche.

60e : Cinq changements se préparent sur le banc français.

58e : Alors qu’aucun changement n’a encore été effectué par Henry, l’équipe de France déroule son football contre une formation dominicaine dépassée dans tous les secteurs de jeu.

Doublé d’Olise (5-0, 56e) !

Quel but d’Olise ! Sur un dégagement manqué du gardien adverse, le nouveau joueur du Bayern Munich place une frappe puissante aux 30 mètres du but qui ne lui laisse aucune chance.

54e : Lacazette frôle le triplé sur un centre venu de la gauche et un ballon repris en une touche au premier poteau. Cela passe au-dessus du but.

52e : Après un moment de flottement, le but est accordé puisque Kalimuendo était à la limite du hors-jeu.

But d’Olise (4-0, 51e) !

Trouvé par Millot en contre, Kalimuendo accélère sur la droite de la droite avant de glisser le ballon à Olise, qui conclut tranquillement à bout portant dans le but vide.

51e : Très peu sollicité, Restes capte une frappe lointaine plein axe. Le gardien relance vite son équipe.

Doublé de Lacazette (3-0, 48e) !

Après un nouveau centre de Truffert, le ballon revient sur Lacazette dans la surface. En première intention, il arme une volée, contrée, qui trompe le gardien adverse.

46e : Plusieurs changements à signaler du côté dominicain : Bosl, De Oca, Lemaire, Lorenzo sont remplacés par Nunez, Mangas, De Lucas, Azcona. Pas de changement pour les Bleuets.

46e : Le coup d’envoi de la seconde période est donné par l’équipe de France.

Mi-temps

Pleine de maîtrise, l’équipe de France olympique mène logiquement face à un adversaire en difficulté, qui est toutefois parvenu à se montrer dangereux sur un but refusé. Millot et Lacazette ont marqué du côté français, tandis qu’Olise s’est montré étincelant dans le cœur du jeu.

45e+1 : Corner pour la France, côté droit. Chotard ne trouve qu’une tête défensive sur son centre.

Temps additionnel : 1 minute

45e : Sildillia réussit un bon retour défensif pour récupérer le ballon proche de sa surface de réparation.

42e : Après analyse des images par le VAR, l’arbitre invalide finalement le but en raison d’une position de hors-jeu au départ de l’action.

41e : But de Lorenzo ! La République dominicaine réduit l’écart avant la pause. Sur la gauche de la surface, Lorenzo déclenche une frappe puissante dans un angle fermé face à Sildillia. Sa tentative puissante est déviée et se loge dans la lucarne opposée de Restes.

40e : Thierry Henry et son staff continuent de donner beaucoup de consignes.

38e : Malgré leur avantage de deux buts, les Bleuets tentent encore de mettre de rythme et d’enfoncer le clou avant la pause.

35e : Truffert est contré dans sa transmission en une touche vers Kalimuendo, côté gauche. La défense adverse peine à se dégager.

34e : Côté droit, Millot recherche Koné dans la surface mais sa passe est trop courte. Le ballon est rapidement récupéré.

32e : Après une récupération haute, Chotard tente de trouver Millot sur la droite de la surface. Le premier buteur du match manque son contrôle et laisse filer le ballon en sortie de but.

30e : Olise fait de nouveau la différence en éliminant plusieurs joueurs avant de trouver Lacazette en bonne position. Le capitaine croise trop sa frappe, qui passe à droite du cadre.

But de Lacazette (2-0, 28e) !

Truffert est trouvé sur la gauche de la surface par Kalimuendo. Il place un centre vers Lacazette, qui conclut dans le but vide au second poteau, à bout portant.

27e : Dos au jeu, Kalimuendo tente de jouer par-dessus la défense vers Olise, légèrement trop court pour reprendre le ballon devant le but.

26e : Première opportunité pour la République dominicaine. Sur un ballon récupéré haut, Urena se projette et déclenche une frappe devant la surface. Le ballon est contré par un partenaire avant de filer en sortie de but.

25e : Servi au second poteau, Millot recherche le doublé loin du but. Sa tentative passe de peu à droite du but.

24e : L’équipe de France fait longuement circuler le ballon dans le camp adverse, faisant courir les visiteurs.

21e : Kalimuendo recherche la faute sur la droite après avoir fait la différence mais n’est pas écouté. Les Bleuets font de plus en plus mal à leurs adversaires.

But de Millot (1-0, 19e) !

Sur une magnifique action collective, Chotard centre depuis la gauche de la surface. Le ballon est coupé au second poteau par Millot, qui marque en une touche.

17e : Le jeu est arrêté pour permettre à Urena de récupérer, après un choc au milieu de terrain.

15e : Les visiteurs tentent de faire circuler le ballon dans le camp français mais ne parviennent pas à gagner de terrain.

13e : Depuis la gauche, Chotard s’infiltre dans la surface et prend sa chance juste devant Bosl, qui repousse sa tentative.

12e : Après un ballon chaud perdu dans l’axe, Olise récupère tranquillement la possession avant de relancer son équipe.

10e : Restes recherche Truffert d’un long ballon sur la gauche. Le latéral évite la sortie de but et repasse par l’arrière.

9e : Olise tente de combiner avec Lacazette dans la surface mais le drapeau se lève pour une position de hors-jeu.

7e : Koné se rend coupable d’une faute dans l’entrejeu. Le jeu est arrêté pour permettre à son adversaire de se relever.

5e : L’équipe de France pousse fort dans ce début de match, après avoir manqué son entame lors de la dernière rencontre. Les visiteurs souffrent déjà.

4e : Coup franc pour la France frappé par Olise sur la droite. Son centre trouve Lacazette devant le but, mais le capitaine place sa reprise sur la barre !

2e : Truffert est servi sur la gauche et trouve Kalimuendo sur son centre. En retrait, Olise prend finalement sa chance mais se fait contrer.

C’est parti entre la France et la République dominicaine !

Le coup d’envoi du match est donné par les Dominicains.

21h10 | Entrée des joueurs

Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade Mayol, sous une forte chaleur. Place aux hymnes nationaux.

21h05 | Firpo, le grand absent de la République dominicaine

Les visiteurs ne pourront pas compter sur Junior Firpo, bloqué par Leeds. Le latéral gauche passé par le FC Barcelone, avec lequel il a disputé 41 matches entre 2019 et 2021 et remporté la Coupe d’Espagne, avait été appelé pour participer aux J.O. après avoir été champion d’Europe espoirs en 2019 avec l’Espagne mais ne devrait pas pouvoir participer au tournoi, à 27 ans.

20h55 | Kalimuendo veut se faire une place

Remplaçant lors du dernier match avant de marquer après son entrée en jeu, l’attaquant rennais veut profiter de l’absence provisoire de Mateta, retenu quelques jours par son club, pour marquer des points aux côtés d’Alexandre Lacazette. Déjà buteur en mars dernier face aux États-Unis, il a une belle occasion ce soir de faire la passe de trois.

20h45 | Coup d’œil sur l’adversaire du soir

La République dominicaine disputera pour la première fois le tournoi de football aux Jeux Olympiques, malgré une qualification pour l’édition 1964 qui n’avait pas abouti à une participation. Pour gagner son ticket olympique, la sélection dirigée par l’Espagnol Ibai Gomez avait atteint la finale du championnat U20 de la CONCACAF 2022. Elle affrontera l’Ouzbékistan, l’Espagne et l’Égypte.

20h35 | L’échéance approche pour les Bleuets

L’entrée en lice de l’équipe de France olympique lors des Jeux aura lieu dans moins de deux semaines face aux États-Unis. D’ici là, un dernier match amical est prévu, mercredi prochain face au Japon et également à Toulon. La semaine dernière, les Bleuets ont réussi leur première rencontre de préparation face au Paraguay malgré une frayeur en tout début de match (4-1). Ils seront également opposés à la Guinée et à la Nouvelle-Zélande aux J.O.

20h25 | La composition de la République dominicaine

20h20 | La composition de la France

Thierry Henry fait de nouveau confiance à Lacazette, accompagné par Kalimuendo à la pointe de l’attaque et devant Olise. Lukeba est désormais associé à Badé en charnière centrale, tandis que l’entrejeu est formé par Koné, Millot et Chotard.

20h15 | Bonsoir à tous !

Bienvenue dans notre live commenté dédié au match amical entre l’équipe de France olympique et la République dominicaine. Le coup d’envoi sera donné à 21h15 depuis le stade Mayol de Toulon.