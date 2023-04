La Juventus a identifié les auteurs des injures racistes contre Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Mercredi soir lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter (1-1, retour prévu le 26 avril), l’attaquant international belge Romelu Lukaku, auteur du but égalisateur en fin de rencontre puis expulsé après deux avertissements, a fait l’objet d’insultes racistes venant des tribunes du Juventus Stadium. Le club nerazzurro a rapidement tenu à condamner les propos des quelques supporters turinois : «nous réitérons notre soutien, notre affection et notre solidarité à Romelu Lukaku, tout comme le monde du football le fait de partout depuis l’incident», peut-on notamment lire dans le communiqué.

La direction bianconera a également fait bouger les choses de son côté : en effet, à en croire les dernières indiscrétions de Sky Sport Italia, le club aurait déjà identifié les deux auteurs d’injures racistes, un mineur et un adulte, et en a d’ailleurs informé la Division des enquêtes générales et des opérations spéciales. Si le premier cité n’est sanctionné que pour une décennie en raison de son âge, le second est quant à lui banni à vie des installations sportives de la Juve. De lourdes sanctions prises par le club piémontais pour montrer l’exemple…

