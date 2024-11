Mercato : l’OM creuse une piste totalement inattendue

L’Olympique de Marseille ne chôme pas. Durant cette trêve internationale, Medhi Benatia est venu s’exprimer au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme afin d’éteindre l’incendie provoqué par la défaite face à l’AJ Auxerre le week-end dernier (défaite, 1-3). Le conseiller du président Pablo Longoria a évoqué le cas de Roberto De Zerbi, dont les déclarations ont fait couler de l’encre. Mais il a rappelé que l’OM lui maintient sa confiance et que l’idée est toujours d’avancer ensemble, main dans la main. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus a également été interrogé sur le prochain marché des transferts de l’écurie phocéenne.

L’OM n’exclut rien pour le mercato d’hiver

« On va faire un point avec le président. Quand on voit les buts qu’on prend, Paris, Auxerre, ce sont des cadeaux. Tu peux te dire qu’on va changer beaucoup de choses, mais les défenseurs arrivés au mercato sont de grandes qualités. Ils connaissent sans doute des problèmes d’adaptation. Tu prends le capitaine, Leo (Balerdi), qui est un top défenseur. Entre la blessure et le rouge (contre l’OL), il a manqué pas mal en début de saison. Il a tout notre soutien, c’est un joueur très important, entame Benatia, qui poursuit. Quand tu as 4 ou 5 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, forcément, ça donne l’impression qu’il faut tout changer. On va avoir une réflexion avec le coach et le président sur ce qu’on peut faire. »

Il a ajouté ensuite : « on peut toujours regarder comment améliorer l’équipe, et ça sera fait. Mais pour le moment, je pense à Lens, Monaco, Lille… Après, on verra ce qu’on peut faire. » Benatia ne ferme donc aucune porte. Il pourrait donc y avoir du mouvement à Marseille durant le mois de janvier 2025. Et ce mercredi, AS dévoile que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont un nom en tête. En effet, le média madrilène explique que l’OM suit de près la situation d’Ibrahim Maza. Âgé de 18 ans, ce milieu offensif évolue en Allemagne, du côté du Hertha Berlin. Capable de jouer en tant qu’ailier, mais également en tant que deuxième attaquant, l’Algérien d’1,80 m est considéré comme un grand espoir de l’autre côté du Rhin.

Les Olympiens pistent Maza

Son profil plaît donc aux Phocéens, « qui sont très attentifs à son avenir », d’après AS. Mais l’écurie française n’est pas la seule à suivre le joueur, qui évolue en deuxième division allemande. L’Atlético de Madrid ainsi que des clubs de Premier League, dont Leicester City et Brentford, sont tombés sous son charme. Et ils ne sont pas les seuls puisque la fédération algérienne de football a craqué pour lui et l’a récemment intégré en sélection nationale, lui qui avait évolué avec les équipes jeunes en Allemagne avant cela. Un choix pleinement assumé par Maza, qui a évoqué sa joie de revêtir le maillot des Fennecs, il y a quelques semaines, lors d’un entretien accordé au site de la FIFA.

« C’est un rêve devenu réalité… Quand j’étais plus jeune, je regardais les prestations de Riyad Mahrez à la télévision, rêvant de pouvoir un jour évoluer à ses côtés. Aujourd’hui, je partage le terrain avec lui et d’autres joueurs de renom comme Baghdad Bounedjah et Ramy Bensebaini, bien connu en Allemagne, c’est tout simplement incroyable. » De son côté, Vladimir Petković, le sélectionneur des Verts, s’était montré enthousiaste à son sujet. « C’est un joueur talentueux, très technique, qui, malgré sa jeunesse, possède un QI footballistique élevé. Ses statistiques de début de saison confirment son potentiel et sa capacité à influencer le jeu, que ce soit par des actions décisives ou des phases de construction. » Maza (4 buts et 2 passes décisives en 14 matches cette saison), dont la valeur est estimée à 8 M€ par Transfermarkt, est sous contrat jusqu’en 2027 à Berlin. L’OM est prévenu…