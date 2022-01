PSG - Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

Bien lancé pour remporter le titre cette saison, avec une seule défaite en vingt-et-une journées de Ligue 1, le PSG accueille Reims au Parc des Princes ce soir. Un match qui signe notamment le retour de Lionel Messi, lui qui était absent ces derniers temps en raison du covid. Un déplacement logiquement difficile pour les Rémois, alors que les Parisiens affichent un bilan exceptionnel chez eux : neuf victoires et un nul en dix rencontres à la maison.

D'autant plus que du côté de Reims, ça galère un peu en ce moment, avec cette série de trois rencontres sans victoire. En déplacement, les hommes d'Oscar Garcia n'ont gagné que deux matchs sur onze. Ils avaient d'ailleurs essuyé un lourd revers au Parc en mai dernier (4-0), et les Parisiens étaient venus s'imposer 2-0 à Auguste Delaune en début de championnat. On notera que le PSG a remporté les 15 dernières oppositions entre les deux formations...

Un trio offensif 100% argentin à Paris

Pour ce match, Mauricio Pochettino doit encore se passer de plusieurs joueurs comme Diallo, Gueye et Hakimi, à la CAN, ou Wijnaldum, Neymar et Bernat, blessés ou en reprise. Navas sera bien présent dans les cages en l'absence de Donnarumma, avec Ramos et Marquinhos devant lui. Mendes et Kehrer occuperont les flancs. Au milieu, un trio Verratti-Paredes-Herrera, qui sera chargé d'alimenter une attaque un peu remaniée, avec les trois Argentins Di Maria, Icardi et Messi. De retour de blessure, Mbappé devrait démarrer sur le banc.

En face, Oscar Garcia a lui aussi quelques absents comme Touré et Konan. Rajkovic sera le portier titulaire, avec Gravillon, Faes et Abdelhamid pour le protéger. Locko et Foket animeront les flancs. L'entrejeu sera composé de Matusiwa, Lopy et la recrue star Cajuste. Aux avant-postes, Mbuku et Ekitike tenteront de mettre à mal la défense parisienne.