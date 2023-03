Brésil : Ederson lâche un scoop sur Carlo Ancelotti

Tite parti, le Brésil se cherche encore un nouveau sélectionneur. Une longue liste de noms ronflants a été dressée, mais le grand favori se nomme Carlo Ancelotti. Malgré un contrat au Real Madrid jusqu’en 2024, l’Italien serait tenté à l’idée de prendre les rênes de la Seleção à la fin de la saison 2022/2023. Et visiblement, l’affaire est bien embarquée. Le gardien de la sélection auriverde et de Manchester City Ederson a lâché une petite bombe.

« J’ai parlé à Casemiro, Vini et Militão. Il y a une grande possibilité qu’il vienne, bien sûr, alors allons chercher ce résultat pour qu’il vienne le plus tôt possible. On m’a dit qu’il était exceptionnel, que tout le monde l’aimait et qu’il était focalisé dur la victoire. Nous verrons dans un avenir proche s’il sera là ou pas », a-t-il déclaré sur UOL.

