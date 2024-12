Lille : Lucas Chevalier n’abdique pas face au PSG

Présent dans le Canal Football Club avant le choc entre le PSG et l’OL dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1, Lucas Chevalier a été interrogé sur la suprématie des Parisiens sur la scène nationale. Pour le portier lillois, l’écart n’est pas si grand avec le reste de la concurrence…

La suite après cette publicité

«Lille a pris le titre il y a 4 ans, je crois (2021, ndlr), j’ai envie de dire que oui, ce n’est pas parce qu’ils peuvent paraître au-dessus sur le papier, avec l’investissement etc que… On voit qu’aujourd’hui… si ce soir ils ne viennent pas à gagner, il n’y a pas non plus beaucoup d’écart», a ainsi lancé le gardien de 23 ans.