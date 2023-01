Javier Tebas vide son sac sur la Super Ligue

La suite après cette publicité

C’est de notoriété publique, le sulfureux Javier Tebas a toujours fait savoir qu’il était en croisade contre le projet de Super Ligue. Le président de la Liga, qui n’hésite plus non plus à pointer du doigt le PSG ces dernières saisons, l’a encore fait savoir dans un documentaire qui sort ce vendredi sur la plateforme Apple TV+.

On y retrouve notamment une scène durant laquelle Javier Tebas laisse sous-entendre que Gianni Infantino, patron de la FIFA, restait ouvert à la discussion uniquement dans le but de desservir son homologue Aleksander Ceferin, patron de l’UEFA. Intitulée «Super League, la guerre du football», cette série documentaire évoque les enjeux considérables de la guerre déclenchée par l’annonce d’une ligue dissidente, et pourrait livrer quelques révélations croustillantes.

