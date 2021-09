Liverpool prépare un transfert à 93 M€, la presse anglaise attend avec impatience les premiers pas de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Liverpool voit les choses en grand pour l'été prochain

Plutôt calme durant ce mercato estival comparé à ses concurrents Chelsea ou encore Manchester City, Liverpool veut frapper fort l'été prochain. Très fort, puisque les Reds seraient prêts à faire de Jude Bellingham le transfert le plus cher de son histoire. À en croire les informations du Daily Star, une offre de l'ordre de 93 M€ pourrait arriver sur la table des dirigeants du Borussia Dortmund. La jeune pépite du football anglais serait la priorité du tacticien allemand. Manchester United serait également dans la course.

L'échange Cristiano Ronaldo - Ole Gunnar Solskjær

Cristiano Ronaldo est de retour. Après avoir observé une quarantaine, le Portugais a fait son grand retour au centre d'entraînement de Carrington et a rencontré son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjær. Un premier échange qui enflamme la presse anglaise. «Voici Ronnie», s'enchante le Daily Express. Du côté du Daily Star, on se réjouit d'accueillir le nouveau Ronaldo qui semble au top de sa forme et plus déterminé que jamais.

Présentation officielle pour Eduardo Camavinga

C'est le jour J pour Eduardo Camavinga. Transféré du Stade Rennais au Real Madrid pour un montant compris entre 40 et 45 M€, le prodige du football français va être officiellement présenté aujourd'hui. Une conférence de presse est prévue à 12h30. Pour AS, «l'avenir est ici». Un moment qui risque d'être fort en émotion pour le minot qui rentre désormais dans une nouvelle dimension.