AC Ajaccio - OM : les compositions officielles

C’est la fin de notre Ligue 1 ce samedi soir et pour cette 38ème et dernière journée, l’OM se déplace en Corse pour affronter l’AC Ajaccio au stade François Coty (Suivez la rencontre en direct sur FM). Après une conférence de presse ce jeudi en compagnie de Pablo Longoria et Javier Ribalta, Igor Tudor a annoncé son départ du club phocéen à. l’issue de la saison. Assurés d’être 3ème et après la défaite à domicile contre Brest la semaine passée, Marseille et Tudor doivent terminer sur une bonne note pour soulager les supporters en cette fin de saison en dents de scie. Ajaccio de son côté est assuré d’être relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine, un aller-retour pour les Corses qui auront vécu une saison difficile en étant notamment la pire attaque de Ligue 1 avec 22 réalisations et la 3ème pire défense avec 74 buts encaissés.

Pour les compositions d’équipes, Tudor aligne son dernier 3-4-2-1 sans Rongier et Payet suspendus, et sans Gigot toujours en protocole commotion. Mbemba, Balerdi et Kolasinac en défense, Kaboré et Clauss sur les côtés. Guendouzi sera dans le double pivot avec Veretout, Ünder et Malinovskyi derrière Sanchez. L’ACA seront en 4-3-2-1 avec Avinel et Gonzalez en charnière centrale. Coutadeur entouré de Marchetti et Barreto au milieu, Soumano sera en pointe.

Les compositions d’équipes :

AC Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Vidal, Diallo - Barreto, Coutadeur (cap.), Marchetti - Nouri, Bayala - Touré.

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Guendouzi (cap.), Veretout, Clauss - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

