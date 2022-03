Le FC Barcelone prépare un chantier XXL pour sa défense

La suite après cette publicité

Invaincu depuis le 4 décembre dernier en championnat et une courte défaite (0-1) contre le Betis, le FC Barcelone ne cesse de corriger le tir sous la houlette de Xavi. Pointant désormais à la quatrième place de Liga avec trois petites longueurs de retard sur l'Atlético de Madrid mais deux matches de retard, le Barça peut donc légitimement prétendre à terminer la saison sur le podium, et ce malgré un début d'exercice plus que mitigé. Bien plus séduisant dans le jeu et fort de ses nouvelles recrues (Adama Traoré, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang), le FCB reste également dans la course pour rallier les quarts de finale de la Ligue Europa. Un renouveau certain qui n'empêche pas les dirigeants catalans de préparer l'avenir.

Dans cette optique, si le board des Culés, déterminés à s'offrir Erling Haaland, a déjà ciblé les potentiels plans B en cas d'échec dans le dossier du Norvégien, une réflexion est également en cours pour la défense catalane. Et pour cause. Dès la prochaine fenêtre estivale, le Barça envisage d'attirer deux défenseurs (en plus d'un milieu de terrain et d'un attaquant). Dans cette optique, l'officialisation de l'arrivée d'Andreas Christensen en provenance de Chelsea ne devrait plus tarder mais les Culés souhaitent également mettre la main sur un latéral, à l'heure notamment où Jordi Alba représente la seule véritable garantie dans le couloir gauche. Un manque à ce poste qui n'empêche cependant pas les dirigeants catalans de regarder aussi pour le côté droit.

Le Barça multiplie les pistes pour ses latéraux !

Avec Dani Alves, latéral droit, les Culés disposent d'un atout de taille mais le Brésilien (38 ans) reste vieillissant et personne ne peut prédire le visage affiché par le Barcelonais dans les mois à venir. De l'autre côté, Jordi Alba reste lui incontournable. Mais c'est après que le bât blesse. Polyvalent, certes, Dest peut dépanner dans les deux couloirs mais il ne peut être considéré comme une solution définitive au niveau de la direction. Qui plus est à l'heure où Sergi Roberto est plus que jamais sur le départ et où Oscar Mingueza, défenseur central, n'affiche pas les garanties nécessaires pour être considéré comme une alternative sérieuse dans le couloir barcelonais. Autant d'incertitudes qui poussent donc les dirigeants catalans à cibler de nombreux joueurs, à ces postes, pour colmater une certaine fragilité.

Dans cette optique, le Barça s'intéresse notamment à Noussair Mazraoui (24 ans), latéral droit de l'Ajax en fin de contrat en juin prochain. Mais ce n'est pas tout puisque César Azpilicueta (32 ans) reste également dans les petits papiers catalans. Un dossier qui s'avère pour l'heure complexe au regard de la crise actuelle traversée par Chelsea. Pour le côté gauche, trois noms ressortent du lot. Si José Gayà (26 ans), actuellement sous les couleurs de Valence, reste la cible prioritaire du club, les Culés sont par ailleurs attentifs à la situation d'Alejandro Grimaldo (26 ans), latéral de Benfica également pisté par la Juve. Enfin, Nicolás Tagliafico (29 ans) apparait lui aussi comme l’une des premières options du Barça. Reste désormais à savoir qui, de tous ces noms, atterrira réellement en Catalogne pour venir renforcer un secteur défensif, promis quoi qu'il en soit à une importante refonte.