Les 5 plans B du FC Barcelone en cas d'échec dans le dossier Erling Haaland

Le FC Barcelone passe à l'attaque. En quête d'un numéro 9 cet été, les pensionnaires du Camp Nou ont fait d'Erling Haaland leur grande priorité. Ces derniers jours, la presse catalane a révélé que les Culés avaient bien avancé sur ce dossier, où la concurrence est féroce. Mardi, Sport a révélé que le Norvégien, qui a rencontré Xavi et Jordy Cruyff (directeur technique), a choisi le Barça.

Mercredi, Sport et Mundo Deportivo ont annoncé que cette opération coûterait 250 M€ aux Blaugranas. Optimistes, les dirigeants barcelonais ne sont toutefois pas encore confiants. En effet, le Real Madrid et Manchester City comptent toujours mettre la main sur le buteur du Borussia Dortmund. Le FC Barcelone reste donc prudent et assure ses arrières puisque d'autres numéro 9 sont pistés en cas d'échec du dossier Haaland.

Quatre attaquants sont ciblés

Sport révèle ainsi que quatre attaquants sont dans la ligne de mire des Culés. Une liste où figure Robert Lewandowski (33 ans). Sous contrat jusqu'en 2023, la machine à marquer du Bayern Munich (42 buts cette saison) apporterait des buts et sa solide expérience à l'équipe de Xavi. Un peu plus jeune mais déjà expérimenté, Lautaro Martinez (24 ans) est suivi depuis plusieurs années par les Culés. Mais l'Argentin est finalement resté à l'Inter Milan, où son bail prend fin en 2026.

Le Barça le surveille toujours, alors que la porte pourrait s'ouvrir côté italien cet été. Autre profil, celui d'Alexander Isak (22 ans). Plus jeune que le Polonais, le Suédois est aussi observé depuis longtemps, lui présente l'avantage de bien connaître la Liga. Le joueur de la Real Sociedad serait un pari sur l'avenir. Même chose pour Karim Adeyemi (20 ans), auteur de 18 buts cette saison à Salzbourg. Mais le BVB a une longueur d'avance et veut en faire le successeur d'un Erling Haaland plus que jamais sur le départ. Enfin Sport cite le nom de Rafael Leão (22 ans, Milan), surveillé de près. Le Barça est plus que jamais d'attaque sur le marché !