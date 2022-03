Le FC Barcelone a prévu un budget démentiel pour conclure le dossier Haaland

La suite après cette publicité

Erling Haaland (21 ans) ne devrait pas rester une saison supplémentaire au Borussia Dortmund. Désireux de rejoindre enfin un très grand d’Europe, l’attaquant norvégien aurait une préférence pour l’Espagne où le Real Madrid (qui rêve de l’associer à Kylian Mbappé) et le FC Barcelone s’activent pour le convaincre.

Selon les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, c’est le Barça qui aurait les faveurs du joueur. La presse catalane pense que Manchester City mène la danse, mais Haaland aurait été séduit par le discours de Xavi et le jeu produit par les Culés ces dernières semaines. De plus, signer au Barça ferait de lui la star de l’équipe. Alors qu’à Madrid, il serait obligé de partager la vedette avec Mbappé.

Le Barça met le paquet pour Haaland

Chez les Culés, l’optimisme est donc de mise. « C’est possible », titre d’ailleurs Sport. En effet, le quotidien pro Barça ainsi que Mundo Deportivo affirment en choeur ce mercredi que la formation présidée par Joan Laporta a enfin budgétisé l’arrivée de Haaland. Et l’opération serait assurable financièrement !

Concrètement, entre l’indemnité du transfert, le salaire offert au joueur et les commissions pour Mino Raiola et le père du buteur, le Barça prévoit de dépenser 250 M€ ! Un budget XXL qui ne surprendra cependant personne. Pour rappel, la presse espagnole faisait savoir que le Barça proposerait à Haaland 190 M€ bruts sur cinq ans. Nul ne sait encore si les Catalans remporteront la bataille, mais on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir tout essayé.