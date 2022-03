Barça : l'offre monstrueuse de Joan Laporta à Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le feuilleton Haaland bat son plein. Ces dernières heures, la tendance reste à un départ en Liga, avec le Real Madrid et le FC Barcelone qui poussent fort pour l'enrôler dès cet été. Ce jeudi, la presse catalane explique notamment que Xavi, l'entraîneur du Barça, s'est déplacé jusqu'en Allemagne pour parler avec le buteur norvégien, alors qu'à Madrid, les médias expliquaient que Pérez souhaitait enrôler Mbappé et le buteur du BVB en même temps.

Et selon Deportes Cuatro, Joan Laporta a déjà formulé une offre à Mino Raiola, dont il est très proche. Le président catalan est ainsi prêt à offrir 190 millions d'euros brut sur cinq ans à l'attaquant nordique, avec un salaire progressif qui démarrera à 20 millions d'euros annuels la saison prochaine, et montera jusqu'à 50/55 millions d'euros sur les deux dernières années de contrat. Et ça, sans compter le prix du transfert (estimé à 75 millions d'euros grâce à sa clause libératoire) et les nombreuses commissions à régler à l'agent italien et au père du joueur. On peut le dire, le Barça est prêt à tout...