Ça chauffe entre Neymar Jr et Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti veut détrôner Zinédine Zidane au Real Madrid

Neymar vise Mbappé avec un like polémique

Neymar s’est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux ! Encore une fois, c’est un de ses likes qui suscite la polémique. On savait que ses relations avec Kylian Mbappé étaient compliquées ces derniers mois, et bien, ce n’est pas près de s’arranger. Le Brésilien a en effet liké une vidéo du compte Ofuiclear dans laquelle l’auteur de la vidéo charge le Bondynois. «Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu’ils ont renouvelé leur prince Mbappé, pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l’élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu’il est Dieu maintenant.» Neymar sait faire passer ses messages !

«Le rêve d’Ancelotti»

En Espagne, le Real Madrid va faire face à une fin de saison canon avec deux titres à jouer dans les prochaines semaines. Et comme l’annonce Marca ce matin, «Carlo Ancelotti a un rêve». L’ancien coach du PSG ou encore de Chelsea, a parfaitement réussi son come-back dans la capitale espagnole avec des titres majeurs la saison dernière comme la Ligue des Champions. Mais, vous vous en doutez, il est loin d’être rassasié. En effet, le quotidien madrilène nous indique qu’il a un objectif un peu fou : dépasser Zidane ! «L’Italien a pour objectif de remporter six titres différents en 16 mois. S’il n’y parvient pas, il lui manquera un titre pour atteindre les 11 de Zidane.» Un sacré défi mais il peut commencer dès demain contre Osasuna en finale de Coupe du Roi !

L’Europe s’embrase pour le Napoli

En Italie, c’est tout un pays qui se soulève ce matin ! Et oui, ça y est 33 ans après après, le Napoli est champion de Serie A. Le club du Vésuve a concédé un match nul (1-1) sur la pelouse de l’Udinese hier soir, suffisant pour être sacré champion d’Italie ! Pour La Gazzetta dello Sport, aucun doute : «Naples est au paradis» ! «Champion pour la troisième fois avec un triomphe et larmes, la longue attente de Spalletti est récompensée», écrit le journal au papier rose. Pour il Corriere dello Sport, «les champions de Naples s’inclinent» devant une ville en folie ! «Trente-trois ans après un Scudetto sans précédent, remporté par l’équipe de l’Inarrêtable.» Tuttosport demande carrément à la légende du Napoli : «Tu as vu ça, Maradona ?» Sinon, c’est toute la presse italienne qui met en avant les célébrations et les scènes de joie des Napolitains, à l’image du Corriere della Sierra, de La Repubblica ou encore d’Il Mattino qui demande à Naples de «chanter» Et ce sacre historique fait la Une dans toute l’Europe, même sur la Une du journal L’Équipe qui placarde «Fortissimo» ! «Grâce au vingt-deuxième but de la saison en Serie A de Victor Osimhen, les Napolitains ont validé leur troisième titre d’Italie, après ceux de 1987 et 1990.» Au Portugal aussi sur la couverture de Record, on met ce titre en avant ! Marca se réjouit également du sacre du Napoli «33 ans plus tard». Même chose sur la Une de Mundo Deportivo qui revient sur cet événement historique pour une ville, un club totalement ivre de bonheur.