Manchester United : Solskjaer veut déjà prolonger Edinson Cavani

Edinson Cavani est déjà très apprécié à Manchester United. Malgré ses 33 ans, le buteur uruguayen a réussi à se faire adopter dans un rôle de joueur de rotation. Régulièrement remplaçant, l'ancien parisien a déjà marqué à 4 reprises et inspire ses coéquipiers. Marcus Rashford a d'ailleurs loué son professionnalisme. Il n'est visiblement pas le seul car son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer voudrait déjà le voir prolonger l'aventure, lui qui a débarqué libre et a signé un contrat d'un an, en plus d'une année en option.

«Actuellement, il montre qu’il lui reste encore de belles années, donc je ne dirais pas le contraire. Il a eu une grande influence et a fait la différence depuis son arrivée. Il est clairement un joueur titulaire. On ne peut pas mettre un joueur de cette qualité dans une autre catégorie. Il est tellement rigoureux et professionnel, on comprend pourquoi il a eu une telle carrière et à son âge, il est encore l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe», a expliqué le Norvégien face à la presse.