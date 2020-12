Edinson Cavani a métamorphosé Manchester United

La suite après cette publicité

L'été a été très long pour Edinson Cavani (33 ans). L'Uruguayen avait décidé de ne pas prolonger son bail de quelques mois avec le Paris SG et n'a donc pas participé à la finale de la Ligue des Champions avec les Parisiens contre le Bayern Munich (perdue 0-1). Mais on a longtemps cru qu'il n'arriverait pas à trouver un nouveau club pour s'épanouir.

Annoncé tour à tour à l'Atlético Madrid puis au Benfica, El Matador a pris tout le monde de court et a décidé de rallier l'Angleterre et de s'engager avec Manchester United. Pas toujours titulaire sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, Cavani a su se montrer décisif lorsque son entraîneur norvégien a fait appel à lui.

« C'est un joueur de haut niveau »

Le 26 décembre, c'est lui qui a remis United sur les bons rails en offrant le but du 2-1 à Bruno Fernandes. Cette saison, l'ancien du PSG a participé à 13 rencontres (4 titularisations) et a marqué quatre buts. Et cela enchante son coéquipier et néanmoins concurrent au sein de l'attaque des Red Devils, l'international anglais Marcus Rashford.

« C'est un joueur de haut niveau, il a beaucoup de qualités et je pense qu'il nous donne une dimension qui est différente de ce que nous avons déjà dans l'équipe. C'est bien de jouer avec lui et de le voir marquer et aider l'équipe en faisant des passes décisives. C'est important pour tout attaquant et nous, entre nous, devons poursuivre ce que nous sommes en train de faire », a lâché l'attaquant des Three Lions au micro de MU TV. Dans une équipe qui basait beaucoup de choses sur la vélocité et la rapidité de ses attaquants, l'arrivée d'Edinson Cavani apporte un profil différent et donc d'autres possibilités. Pour le plus grand bonheur de Solskjaer.