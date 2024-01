Adama Traoré vit un véritable calvaire à Fulham

Un physique de rêve. En quelques années, Adama Traoré s’est sculpté un corps d’Apollon. Une transformation impressionnante dont le joueur avait parlé il y a quatre ans au micro de La Sexta en Espagne. « Je ne fais pas de pompes ou de musculation. C’est difficile à croire, mais je ne fais rien de tout cela. C’est génétique. Je fais des exercices, mais pas trop non plus parce que je prends de la masse musculaire très vite.» Pourtant, le footballeur né en 96 a connu plusieurs pépins physiques durant sa carrière.

Celle-ci a débuté en Espagne. Après un passage par le CE L’Hospitalet, il a rejoint le FC Barcelone en 2004 à l’âge de 8 ans. Là-bas, il a gravi tous les échelons dans les catégories jeunes au sein de la fameuse Masia. Puis il a joué avec la réserve avant de faire ses premiers pas chez les professionnels à l’âge de 17 ans sous les ordres de Tata Martino. C’était face à Grenade le 23 novembre 2013 (10 minutes jouées). Au total, le natif de Barcelone a joué 4 rencontres avec les Culés en deux ans. Le temps d’inscrire un but.

C’est compliqué à Fulham

Après ça, il a filé en Angleterre où il a défendu les couleurs d’Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton. Un club où il a confirmé peu à peu les espoirs placés en lui. En janvier 2022, il a fait son retour au FC Barcelone sous la forme d’un prêt. Mais ce come-back n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes. En 17 apparitions toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire, il a délivré 4 assists. Renvoyé chez les Wolves, où il a joué une ultime saison, il s’est retrouvé libre de tout contrat l’été dernier après la fin de son bail. Fulham lui a ainsi ouvert la porte et l’a fait signer jusqu’en 2025.

Pour le moment, on ne peut pas dire que ce choix est une réussite. Pourtant, les choses n’avaient pas si mal commencé. En effet, il a joué 4 rencontres pour les Cottagers, dont une en tant que titulaire. Mais dès le mois de septembre, il a rejoint l’infirmerie à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers. Il a donc été absent durant 61 jours, du 11 septembre au 11 novembre (9 matches ratés). De retour sur les terrains le 12 novembre dernier face à Aston Villa, il a joué 9 minutes. Peu après, on a appris qu’il avait rechuté puisqu’il était encore touché au même endroit.

Il enchaîne les blessures

Résultat : il a de nouveau été sur le flanc. Cela fait 53 jours qu’il est arrêté, lui qui a ainsi manqué 11 rencontres. On n’en sait pas plus concernant la date de son retour, mais Fulham veut être prudent pour éviter une nouvelle rechute. Au total, sur les 26 matches joués par son équipe, il en a raté 20 pour cause de blessure (il était absent lors de la 1ère journée de Premier League, ndlr). Il n’a passé que 104 minutes sur le rectangle vert cette saison. Forcément, c’est une déception pour les Cottagers et pour le joueur.

Ce dernier n’en est pas à son premier pépin physique. Depuis le début de sa carrière professionnelle, il a déjà été sur le flanc à 14 reprises. Mais il a eu peu de grosses blessures, hormis lors de son passage à Aston Villa. Il a eu un pépin mollet (25 jours d’absences et une fracture du métatarse (91 jours d’absence). Concernant les ischio-jambiers, où il a des problèmes cette saison, il a déjà eu des soucis par le passé à Wolverhampton (2 blessures en 2021 et 2022). Trahi par son corps, Adama Traoré espère se refaire une santé en 2024 !