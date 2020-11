PL : Crystal Palace cartonne Leeds United

La huitième journée de Premier League se poursuit ce samedi et Crystal Palace (14e) croisait le fer avec Leeds United (12e). L'objectif pour les deux équipes était simple, revenir dans la première partie de tableau. Et Crystal Palace entrait parfaitement dans le match avec un but de Scott Dann bien servi par Eberechi Eze (1-0, 12e). Si Leeds United égalisait via Patrick Bamford, sa réalisation était refusée (17e). Eberechi Eze en profitait pour donner plus d'épaisseur à l'avantage des Eagles (2-0, 22e). Leeds United n'abandonnait pas et réduisait le score grâce à Patrick Bamford suite à un bon mouvement collectif (2-1, 27e).

Peu avant la pause, cependant, Helder Costa déviait le ballon dans ses propres filets (3-1, 42e). Avec un peu plus de marge, Crystal Palace profitait d'une équipe de Leeds United moins tranchante et inscrivait un quatrième but grâce à Jordan Ayew (4-1, 70e) en fin de rencontre. Crystal Palace s'impose 4-1 et remonte à la sixième place. Leeds United enchaîne une deuxième lourde défaite après son match de lundi contre Leicester (4-1).

