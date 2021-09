Monaco : l'inquiétant cas Alexander Nübel

La suite après cette publicité

Tout devrait aller pour le mieux à Monaco. Après un nul dans le derby azuréen contre l'OGC Nice ce week-end (2-2, 6e journée), le club de la Principauté a enchaîné avec un succès face à l'AS Saint-Étienne (3-1, 7e journée). Une victoire marquée par le retour en forme de l'attaque Yedderland (Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, tous deux buteurs). Oui mais voilà, il y a une ombre au tableau.

Pour la réception des Verts, une fois encore, Alexander Nübel (24 ans) n'a pas franchement convaincu. L'Allemand, arrivé cet été en prêt en provenance du Bayern Munich, a été sauvé trois fois par ses montants face à Wahbi Khazri et Denis Bouanga et a encaissé un but sur lequel sa responsabilité est quelque peu engagée. Pour ne rien arranger, il a été chambré par son propre public, à plusieurs reprises.

Sifflé par ses propres supporters

Niko Kovac l'a défendu en conférence de presse. «Je ne comprends pas certains supporters. Sur le but de Bouanga, Caio (Henrique) le masque. C’est un pointu et quand vous ne voyez pas la frappe au départ, c’est difficile de faire un arrêt», a lancé le Croate. Axel Disasi, qui s'est pris le bec avec son portier suite à une de ses relances ratées durant la rencontre, est sur la même longueur d'onde. Ce sont de bons signaux, cela prouve qu'on est des compétiteurs.

«On a tous entendu les critiques des supporters et je ne comprends pas qu’ils ne soutiennent pas Alex. Il est jeune, il faut lui laisser le temps de s’acclimater pour qu’il réussisse», a confié le défenseur central, relayé par Monaco-Matin. Le message est passé. À Alexander Nübel, aussi, de hisser son niveau de jeu, pour l'heure bien loin de celui que l'on est en droit d'attendre du successeur désigné de Manuel Neuer outre Rhin...