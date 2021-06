Alexander Nübel prêté à Monaco

La suite après cette publicité

Bloqué au Bayern Munich par Manuel Neuer, Alexander Nübel (24 ans) n'a disputé que 4 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière. Pour ne pas freiner sa progression, le Rekordmeister voulait le prêter pour la prochaine saison et si possible deux ans. Dans ce contexte, de nombreuses formations se sont positionnées pour faire venir l'ancien portier de Schalke 04.

Finaliste de l'Euro U21 2019 avec l'Allemagne, Alexander Nübel disposait d'une belle cote et trois formations françaises se sont manifestées. Monaco a réalisé les premiers contacts, mais l'Olympique de Marseille et Lille ont ensuite suivi. Finalement, le club asémiste a insisté jusqu'au bout afin de faire venir le gardien allemand. Niko Kovac, ancien coach du Bayern Munich a notamment appuyé en ce sens.

Une clause pour le rapatrier après un an

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, Alexander Nübel est considéré comme le futur au poste de gardien au sein de la formation allemande. C'est donc pour cela que le Rekormeister l'a prêté pour deux ans à l'AS Monaco sans option d'achat. En outre, les vainqueurs de la Ligue des Champions 2020 disposent d'une clause permettant de rapatrier le gardien au bout d'un an. À Monaco, Alexander Nübel sera en concurrence avec Benjamin Lecomte.

Der #FCBayern und Alexander #Nübel haben sich darauf verständigt, den 24-jährigen Torwart an den AS Monaco auszuleihen. Für ihn kehrt Sven #Ulreich als Nummer 2 ablösefrei vom Hamburger SV nach München zurück.



ℹ️ https://t.co/GhtoCylzqi — FC Bayern München (@FCBayern) June 27, 2021

C'est le club bavarois qui a annoncé la nouvelle : « le FC Bayern et Alexander Nübel ont trouvé un accord pour le prêt du gardien de but de 24 ans à l’AS Monaco. Pour le remplacer, Sven Ulreich revient à Munich en tant que numéro 2. Nübel rejoint le club de Ligue 1 pour deux saisons, avec la possibilité de le récupérer dès l’été prochain ». Et voilà une bien jolie recrue !