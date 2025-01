AS Monaco : le but exceptionnel de Maghnes Akliouche face à Rennes

Maghnes Akliouche a ouvert le score pour Monaco d’un retourné acrobatique exceptionnel après une belle période de domination (16e). Son geste technique a laissé Brice Samba impuissant. De quoi enflammer le Stade Louis-II.

Ce but magnifique a permis à Monaco de prendre l’avantage face à Rennes, récompensant ainsi leur nette supériorité sur le terrain. De son côté, Rennes confirme un peu plus ses difficultés et va devoir réagir pour ne pas s’enfoncer un peu plus dans la crise.