OM : Ismaël Bennacer met déjà tout le monde d’accord !

Arrivé cet hiver à l’OM, Ismaël Bennacer a réussi ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. L’ancien milieu de l’AC Milan, perturbé par des blessures ces dernières années, s’était dit pleinement remis et prêt à relever le défi marseillais. Grand fan du club depuis son enfance, il a été séduit par le projet, le discours de Roberto De Zerbi et l’implication de Medhi Benatia dans son transfert. Conscient des attentes, il assume la pression et affiche ses ambitions : jouer pour gagner, avec l’objectif de glaner des titres.

Et pour ses premières minutes avec l’OM à Angers (0-2), l’international algérien a pleinement répondu aux attentes. En première période, Bennacer a dicté le tempo du milieu marseillais, avec 87 ballons touchés, une précision impressionnante (76 passes réussies sur 77) et 5 centres distillés. Sa qualité technique a permis à Marseille de dominer l’entrejeu, tandis que son intelligence de jeu s’est illustrée par plusieurs belles inspirations à la passe (25e, 45e). Très en vue pour sa première avec l’OM, avec un total de 117 ballons touchés et un taux de passes réussies effleurant la perfection (99%, 103/104), Bennacer a finalement cédé sa place à Kondogbia à l’heure de jeu. Une sortie anticipée mais attendue, comme il l’avait annoncé : « Je n’ai pas encore joué 90 minutes, je ne les ai peut-être pas encore dans les jambes, mais je me sens très bien physiquement ».

Roberto De Zerbi est sous le charme

Une prestation solide qui n’a pas tardé à faire réagir ses coéquipiers. Interrogé par DAZN après la rencontre, Adrien Rabiot, buteur du soir, a salué l’impact immédiat de la recrue hivernale olympienne. « On a des recrues qui font le travail. Ismael, on le connaît, c’est un super joueur de ballon, un joueur qui récupère aussi pas mal de ballons, qui est très hargneux. C’est ce qu’il nous fallait dans l’équipe. On a des joueurs différents qui peuvent entrer, c’est bien pour Marseille », a-t-il souligné. Un constat partagé par Amine Gouiri, qui a insisté sur l’expérience et la mentalité du milieu de terrain algérien : « Isma est arrivé et il est sorti vite car il n’est pas à 100%. Il a joué 5 ans au Milan. Il a l’expérience. Il arrive ici en mode patron. Il connaît ce genre de groupes. Il découvre la Ligue 1. Il va beaucoup nous aider en dehors et sur le terrain ».

Roberto De Zerbi ne tarit, lui aussi, pas d’éloge pour le milieu de terrain. «C’est un super joueur pour nous. Je suis désolé pour Rongier car il n’était pas en assez bonne condition pour jouer. C’est aussi un super joueur pour jouer Valentin. Mais Isma a joué très bien. Il a amène de la personnalité, de la qualité. Il voulait venir à Marseille. Il aime le club. C’est un honneur pour nous de l’avoir», a expliqué l’entraîneur marseillais. De quoi conforter Ismaël Bennacer pour le reste de la saison.