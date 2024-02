MU-Fulham : Erik ten Hag enrage après la défaite

Manchester United replonge. Sur une bonne série de résultats, les Red Devils avaient l’occasion de se rapprocher des places européennes en devançant Fulham ce samedi, sauf que MU a été surpris en toute fin de match à Old Trafford et a concédé une nouvelle défaite (1-2). Après la rencontre, Erik ten Hag a énormément regretté ce deuxième but encaissé au micro de la BBC.

«Nous les avons mis sous pression, mais nous avons un joueur dans la mauvaise position, c’est pour cela qu’on a encaissé le but. En tant qu’équipe, nous devrions gérer cela et nous assurer que tout le monde est dans la bonne position. Nous les avons laissés s’échapper et cela aurait pu être évité. L’équipe a fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir au score, nous méritions mieux. Nous avons fait preuve de beaucoup de personnalité et de caractère, mais nous aurions dû saisir nos occasions», a-t-il lâché.