Pourquoi Illan Meslier reste avec les Espoirs

Actuellement lié à Leeds United jusqu’en juin 2026, Illan Meslier n’est plus à présenter en Premier League. Brillant dans les cages des Peacocks depuis trois saisons, l’ancien portier de Lorient pourrait même rejoindre Manchester United dans les prochains mois tant ses performances et sa régularité en Premier League impressionnent. De quoi logiquement faire du gardien de 23 ans un candidat très sérieux pour l’une des trois places en équipe de France, notamment depuis les retraites internationales de Steve Mandanda et surtout d’Hugo Lloris.

Mais Meslier devra encore attendre un peu pour espérer rejoindre le château de Clairefontaine et partager sa chambre avec les finalistes de la dernière Coupe du Monde. Selon nos informations, le portier de Leeds United est jugé indispensable par Sylvain Ripoll. Il faut dire que le sélectionneur des Espoirs, qui a 2 matches de préparation au programme face à l’Angleterre puis face à l’Espagne, compte sur son dernier rempart pour l’Euro Espoir prévu cet été. En cas de belle performance de ce dernier dans le tournoi continental, nul doute que la porte des Bleus devrait rapidement lui être ouverte.

