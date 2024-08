Ligue des Champions : les 36 participants de l’édition 2024/2025 et les chapeaux sont connus

Les barrages de la Ligue des Champions 2024/2025 viennent de s’achever ce mercredi soir. Alors que les Young Boys de Berne, le Red Bull Salzbourg et le Sparta Prague avaient déjà composté leur billet, il manquait le nom de quatre participants à la phase de poules. Vainqueur 2-0 à l’aller contre le Slavia Prague, Lille a su tenir en s’inclinant 2-1 pour aller chercher sa qualification dans la douleur et rejoindre ainsi le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et le Stade Brestois.

Le Dinamo Zagreb qui avait gagné 3-0 contre Qarabag a confirmé lors du match retour en s’imposant 2-0. Enfin, le Slovan Bratislava et l’Étoile Rouge de Belgrade se sont également qualifiés. Avant le tirage au sort qui aura lieu ce jeudi à 18h, on constate qu’il y a 5 formations allemandes et italiennes. La France qui place 4 équipes fait aussi bien que l’Angleterre et l’Espagne avec une performance historique. En effet, c’est la première fois que la Ligue 1 dispose d’autant de représentants dans la compétition. On note aussi deux formations néerlandaises, portugaises et autrichiennes. La Belgique, l’Écosse, la Suisse, la Croatie, la Tchéquie, l’Ukraine, la Serbie et la Slovaquie placent aussi un élément.

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Paris Saint-Germain (France), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Borussia Dortmund (Allemagne), RB Leipzig (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Atalanta (Italie), Juventus (Italie), Benfica (Portugal), Arsenal (Angleterre), FC Bruges (Belgique), Shakhtar Donetsk (Ukraine) et AC Milan (Italie)

Chapeau 3 : Feyenoord (Pays-Bas), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Red Bull Salzbourg (Autriche), Young Boys de Berne (Suisse), Celtic Glasgow (Écosse), Dinamo Zagreb (Croatie), Lille (France) et Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Chapeau 4 : AS Monaco (France), Sparta Prague (Tchéquie), Aston Villa (Angleterre), Bologne (Italie), Girona (Espagne), Stuttgart (Allemagne), Sturm Graz (Autriche), Stade Brestois 29 (France) et Slovan Bratislava (Slovaquie)