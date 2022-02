Adlène Guédioura de retour en Angleterre

La fin du feuilleton pour Adlène Guédioura. L'international algérien (61 sélections, 2 buts) avait d'abord signé au Mouloudia d'Oran cet hiver, mais son arrivée avait entraîné une grève des joueurs oranais en raison des non-paiements de leurs derniers salaires. Le milieu de terrain de 36 ans quitte finalement le pays des Fennecs pour retrouver l'Angleterre, puisqu'il signe avec le Burton Albion FC, pensionnaire de League One (D3) jusqu'à la fin de la saison. Le natif de La Roche-sur-Yon jouera pour le septième club outre-Manche de sa carrière.

Le champion d'Afrique 2019 avec les Verts s'est d'ailleurs confié sur sa signature chez les Brewers : «je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de signer ici. Je connais le manager pour avoir travaillé avec lui à Nottingham Forest et je suis heureux de le rejoindre à nouveau dans ce club. J'ai joué ici quelques fois et c'est un bon club - je veux avoir du temps de jeu ici et j'espère que cela pourra m'aider à montrer que je suis prêt et disponible pour jouer à nouveau pour mon pays», a-t-il déclaré dans le communiqué du club.