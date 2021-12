PSG : Lionel Messi récompensé pour son but contre Manchester City

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Lionel Messi (34 ans) connaît des débuts contrastés sous le maillot parisien. Décevant en Ligue 1 avec un seul petit but au compteur, l'Argentin se montre par ailleurs bien plus efficace sur la scène européenne. Auteur de cinq réalisations en autant de rencontres, le natif de Rosario s'est notamment distingué d'un superbe but lors du premier match des phases de poules face à Manchester City. Profitant d'une remise astucieuse de Kylian Mbappé, la Pulga envoyait un bijou dans la lucarne d'Ederson, totalement impuissant.

Pour cette prouesse technique, le septuple Ballon d'Or a d'ailleurs été récompensé, ce vendredi, par l'UEFA, désignant la frappe de l'ancien Blaugrana comme la plus belle réalisation des phases de groupes de la Ligue des Champions. En effet, sur les 200.000 votes recueillis sur le site de l’instance, le but du joueur de 34 ans a ainsi reçu près d’un quart des voix (22%). Derrière lui, Thiago Alcantara (14%) pointe en deuxième position pour sa frappe lointaine inscrite lors de la victoire de Liverpool face à Porto (2-0). Tandis que Robert Lewandowski (13%) complète le podium grâce à son retourné acrobatique contre le Dynamo Kiev.