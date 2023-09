Liga : Valence chute à Alavés

Suite de la 4e journée de Liga. Ce samedi après-midi, Valence se déplaçait à l’Estadio Mendizorrotza pour affronter le Deportivo Alavés, fraîchement promu en première division espagnole. Battu le week-end dernier par Osasuna à domicile (1-2) alors qu’il restait sur deux victoires de rang, le club che espérait relever la tête face à une équipe basque alternant le bon et le moins bon depuis le début de saison (2 défaites, 1 victoire).

La suite après cette publicité

Dès l’entame de la partie, les joueurs de Luis Garcia dominaient les débats. Au bout de seulement 40 secondes de jeu, Alaves obtenait un penalty à la suite d’une sortie hasardeuse du portier adverse Giorgi Mamardashvili sur Luis Rioja. Kike Garcia échouait une première puis une seconde fois devant le Géorgien. Mais deux minutes plus tard, le gardien de 22 était trompé par son propre défenseur, Cenk Özkacar, permettant aux Basques de mener au tableau d’affichage (1-0, 6e). En fin de première période, Kike Garcia passait tout proche de doubler la mise or l’Espagnol trouvait le poteau. Au retour des vestiaires, les hommes de Ruben Baraja poussaient pour revenir au score en multipliant les occasions, en vain. Avec cette deuxième défaite consécutive, Valence glisse au 10e rang. De son côté, Alavés réalise la bonne opération et se hisse provisoirement à la 9e place.