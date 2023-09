PL : Haaland et Manchester City étrillent Fulham, Chelsea perd encore, Tottenham écrase Burnley

Suite de la 4e journée de Premier League ce samedi après-midi avec plusieurs belles rencontres sur les pelouses d’Angleterre. Manchester City recevait Fulham pour poursuivre son sans-faute en Championnat. Pour ça, Pep Guardiola (toujours absent du banc pour des soucis de santé), misait sur la dernière recrue Jérémy Doku en tant que titulaire. L’occasion pour lui de marquer des points face à une équipe de Fulham qui débutait sans Palhinha après son transfert avorté au Bayern Munich dans les derniers instants.

Le début de rencontre était en la faveur des Cityzens qui, comme lors des premières journées, n’arrivaient pas à concrétiser leur domination par des buts. Il fallait attendre un bon service d’Erling Haaland pour Julian Alvarez pour l’ouverture du score à la demi-heure de jeu (31e). Mais les Cottagers égalisaient dans la foulée grâce à Ream (33e). Finalement, le match basculait juste avant la mi-temps avec le but de Nathan Aké (45e+5). Car au retour des vestiaires, l’inévitable Erling Haaland punissait par trois fois l’adversaire, inscrivant ainsi ses 40e, 41e et 43e buts en Premier League depuis ses débuts (en 39 matches s’il vous plaît). Manchester City s’impose donc largement (5-1) et reste en tête avec 4 victoires en autant de matches.

Heung-min Son régale, Chelsea déçoit

En dauphin des Skyblues, on retrouve désormais Tottenham. La formation d’Ange Postecoglou a totalement écrasé le promu Burnley qui avait pourtant ouvert le score. Mais le rouleau compresseur des Spurs a fait céder les hommes de Vincent Kompany. En l’absence d’Harry Kane parti vers le Bayern Munich, c’est Heung-min Son qui régale. Le Sud-Coréen s’est offert un triplé dans ce match alors que Romero et Maddisson ont trouvé le chemin des filets (5-2).

Enfin, dans les autres rencontres, Chelsea a encore été décevant à domicile en s’inclinant face à Nottingham Forest. Le Suédois Elanga a inscrit l’unique but de la rencontre. Les coéquipiers de Malo Gusto et Axel Disasi n’ont pas su faire la différence dans ce match (0-1) avec une faible animation offensive. Seuls deux attaquants étaient titulaires au coup d’envoi : Sterling et Jackson. De son côté, Brentford a arraché le nul face à Bournemouth (2-2) dans le temps additionnel.

