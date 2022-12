CdM 2022, Maroc : Saïd Chabane donne des nouvelles de Romain Saïss

Invité de l'intégrale Coupe du Monde sur RMC, Saïd Chabane, le président d'Angers SCO, a donné des nouvelles de Romain Saïss, le défenseur central marocain sorti sur blessure face au Portugal. Et selon lui, le joueur du Beşiktaş a « bon espoir d'être sur pied contre les Bleus ».

La suite après cette publicité

« C'est un guerrier, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, mais il était plutôt confiant hier soir. Il m'a dit que c'était une vieille blessure qui s'était réveillée. Déjà l'avoir sur le terrain contre le Portugal quand on sait comment il a fini contre l'Espagne, il fallait vraiment des ressources fortes et un mental de fer », a salué l'Angevin. Une bonne nouvelle pour les Lions de l'Atlas et pour tous leurs supporters.