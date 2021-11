Chelsea-Manchester United : les compositions officielles

Alors que Liverpool a écrasé Southampton hier (4-0) pour recoller à une longueur de Chelsea en tête du classement, les Blues reçoivent à Stamford Bridge un Manchester United malade, dans le cadre de la 13e journée de Premier League. N'Golo Kanté et Ben Chilwell sont forfaits, ce qui permet à Marcos Alonso et Ruben Loftus-Cheek d'intégrer le onze. Timo Werner, qui a fait sa première apparition avec Chelsea depuis un mois face à la Juventus mardi, démarre titulaire en attaque. Romelu Lukaku est, lui, ménagé et débute sur le banc.

Du côté de Manchester United, pour le deuxième match de l'intérim de Michael Carrick (en attendant Ralph Rangnick), les Red Devils se présente en 4-3-1-2. Cristiano Ronaldo commence sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso - Ziyech, Werner, Callum Hudson-Odoi.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles - Fred, Matic, McTominay - Fernandes - Rashford, Sancho.