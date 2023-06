Lucas Moura n’exclut pas un retour à São Paulo

À 30 ans et après cinq ans et demi passés à Tottenham, Lucas Moura quitte les Spurs. Mais l’ailier brésilien n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Un retour au pays est-il possible ? Alors que les fans de São Paulo espèrent un come-back de leur enfant chéri, Lucas Moura a laissé la porte ouverte à cette possibilité, même si un retour au Brésil ne semble pas être sa priorité.

« Je suis en fin de contrat, donc je suis ouvert à toutes les possibilités, même celle de retourner à São Paulo. J’avoue que ce n’est pas dans les projets de ma famille de retourner au Brésil, mais il ne faut jamais rien exclure. Nous verrons ce qui se passera, le marché est encore ouvert, il y a donc beaucoup de possibilités. Ensuite, je prendrai une décision avec ma famille », a-t-il déclaré à TV Globo.

