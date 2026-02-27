Ligue 1 : la sonorisation des arbitres arrive enfin

Petite révolution à venir dans le football français. Espérée depuis des années, la sonorisation des arbitres devrait faire son apparition la saison prochaine en Ligue 1. Comme le rapporte L’Équipe, le directeur général de LFP Média, Nicolas de Tavernost, a annoncé sa volonté d’adapter cette nouvelle mesure pour la saison 2026/2027. L’objectif est d’offrir une certaine transparence aux spectateurs et téléspectateurs, après une décision du VAR. Un test pourrait même avoir lieu d’ici la fin de saison.

«On avance bien avec les arbitres. On doit les sonoriser la saison prochaine pour que leurs décisions (celles liées au VAR) soient entendues. Cela va dépendre de la sonorisation des stades», a indiqué de Tavernost, alors que les arbitres ont déjà été formés ces derniers mois. Pour les amateurs de Ligue 2, il faudra en revanche attendre, étant donné que le VAR n’est pas près de faire son apparition. L’assistance vidéo à l’arbitrage ressemble à une promesse non tenue, puisqu’il n’est pas prévu qu’elle soit intégrée la saison prochaine, "faute de moyens". Son coût (3,7 M€ par an en L1, plus 1,4 M€ pour la Goal Line Technology), n’en fait pas une priorité pour les décideurs.