Bayern : Julian Nagelsmann veut garder Corentin Tolisso mais ...

Alors que son début d'année 2022 était très encourageant, Corentin Tolisso (27 ans) a encore été trahi par son corps comme souvent au Bayern Munich. Le milieu de terrain français vainqueur de la Coupe du monde 2018, dont le contrat avec le Rekormeister s'achève dans quelques semaines, voit donc son avenir s'éloigner de la Bavière. Dans le flou, il a récemment fait part de son ressenti avec ces quatre mots : «je ne sais pas.»

Pour autant, il conserve un soutien de poids avec le coach Julian Nagelsmann qui souhaite le conserver : «aucune décision finale n'a encore été prise. J'aimerais le garder, mais ce n'est pas entre mes mains.» Comme l'explique Sky Germany, le doute existe à tout niveau. Les dirigeants sont en discussions avec le joueur et estiment qu'à 100% de ses capacités il a sa place dans l'équipe, mais les doutes sur sa fragilité physiques hésitent. De plus, Corentin Tolisso aimerait une légère revalorisation. Si la prolongation de Corentin Tolisso semble possible, le Bayern Munich a aussi enclenché un dossier menant jusqu'à Konrad Laimer du RB Leipzig, sans pour autant formuler d'offre pour le moment.