Un ancien président du Barça revient sur le cas Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone alors que ce dernier arrive à expiration en juin. Les Catalans souhaitaient prolonger l'ancien joueur du Stade Rennais ou s'en séparer en janvier pour récupérer une indemnité de transfert. Rien de tout cela ne s'est produit, et le joueur qui avait été exclu du groupe a effectué son retour lors du match face à l'Atletico Madrid, qu'il a passé sur le banc. L'ancien Président du Barça, Joan Gaspart, qui commente régulièrement l'actualité du club blaugrana, est revenu sur la situation : «c'est un professionnel qui a mis de côté ce que je ne mettrai jamais de côté, à savoir ma passion pour le Barça, et les déclarations faites par lui et son agent ne m'ont pas plu, ni aux supporters, mais s'il est là, qu'il joue. »

L'ancien homme fort du club partage donc l'avis de Xavi de ne pas se passer d'un joueur de cette qualité pendant six mois, d'autant plus que le club continue à lui verser un salaire. «Dans la vie, on ne peut pas être cocufié et battu et je pense que si le Barça paie Dembélé jusqu'au dernier jour et l'a dans les tribunes, c'est être cocufié et battu. Si Xavi veut qu'il joue, c'est parce qu'il sait ce qu'il peut donner. Je suis sûr que s'il joue, il ne se promènera pas sur le terrain. Il a fait des choses que nous n'aimons pas, mais il a aussi fait des choses que nous aimons, comme un grand joueur», explique-t-il dans des propos retranscris par Sport.