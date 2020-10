OL - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un duel qui est attendu de pied ferme par tous les fans de football français, mais surtout par les fans des deux équipes. Cet Olympico, ou encore Rudi-Garciaico, suscite énormément de passion chez les supporters phocéens et rhodaniens, suite à la montée en puissance de la rivalité des deux clubs ces dernières années. Des tensions notamment symbolisées par des clashs entre les présidents des deux formations.

Quoi qu'il en soit, sportivement, ce match a aussi de l'intérêt, puisqu'on parle de deux clubs qui espèrent obtenir une place en Ligue des Champions au terme de la saison actuelle. Pour les Lyonnais, la saison n'a pas vraiment bien démarré, avec une seule petite victoire en cinq rencontres, lors de la première journée. Depuis, les troupes de Rudi Garcia ont perdu un match et ont obtenu trois nuls. Côté Marseillais, c'est un peu mieux mais ce n'est pas vraiment brillant nonplus, avec deux victoires, autant de nuls et une défaite. Au classement, les Phocéens sont d'ailleurs dixièmes, juste devant leur rival du soir.

Peu d'absents pour ce match de gala

Pour ce choc face à son ancien club, Rudi Garcia peut compter sur tout le monde à l'exception du blessé Jeff Reine-Adélaïde. Lopes sera dans les buts, avec un quatuor défensif devant lui composé de Cornet, Denayer, Marcelo et Léo Dubois. Dans l'entrejeu, on retrouvera ce trio désormais habituel Guimaraes-Aouar-Caqueret. Les trois jeunes milieux devront se montrer créatifs pour fournir de bons ballons à la ligne d'attaquje, a priori composée de Depay, Dembélé et Toko Ekambi.

De son côté, André Villas-Boas est lui privé de Bouna Sarr, mais peut aussi sortir une équipe plus ou moins type. Mandanda défendra les cages, avec Caleta-Car et Alvaro Gonzalez pour le protéger. Sakai et Amavi animeront les couloirs. Kamara sera bien devant la défense, accompagné de Rongier et Sanson. Aux avant-postes, Thauvin et Payet épauleront Dario Benedetto.